So munterte Heidi Klum Sofia Vergara nach ihrer Trennung auf

Wofür sind Freunde da? Nach sieben gemeinsamen Ehejahren lassen sich Sofia Vergara (51) und Joe Manganiello (46) scheiden. Und obwohl der Serienstar definitiv kein Trübsal zu blasen scheint, wird die Scheidung wohl auch nicht vollkommen spurlos an ihr vorbeigehen. In dieser Zeit unterstützt sie vor allem auch ihre America's Got Talent-Kollegin Heidi Klum (50). Nach ihrer Trennung soll Heidi eine wichtige Stütze für Sofia sein.

Gegenüber Mirror verrät das Model, dass sie ihrer Freundin dabei hilft, immer optimistisch zu bleiben. Demnach habe sie der gebürtigen Kubanerin geraten: "Das Leben im Allgemeinen ist nicht einfach. [...] Mach das Beste aus dem heutigen Tag, morgen ist auch wieder ein neuer Tag – und dann sehen wir weiter." Sie liebe es, zu jeder Zeit die Rolle des "Muntermachers" zu übernehmen, wie sie weiter erzählt. Doch wie bleibt die Blondine selbst immer so optimistisch? Schließlich musste auch sie bereits die ein oder andere Trennung verkraften. "Ich versuche immer, das Glas halb voll statt halb leer zu sehen", meint Heidi.

Und ihre Worte scheinen anzukommen: Sofia schaut nach vorne und weiß bereits, wie ihr nächster Partner sein sollte. Bei "America's Got Talent" sprach die 51-Jährige mit ihren Kollegen offen über ihre Anforderungen. "Nun, ich denke, was jedes Mädchen will. Jemanden, der gesund ist, der gut aussieht und einen tollen Sinn für Humor hat", verriet sie.

