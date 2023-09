Wie in alten Zeiten: Kylie Jenner und Jordyn gehen shoppen

Feiern Kylie Jenner (26) und Jordyn Woods (25) ihr Comeback als BFFs? Die Unternehmerin und das Model waren eigentlich jahrelang beste Freundinnen gewesen. Doch dann hatte Letztere 2019 mit Tristan Thompson (32) geknutscht – dem damaligen Partner von Kylies Halbschwester Khloé Kardashian (39). Der Kontakt bracht ab. Zuletzt schien es, als hätten sich die zwei wieder versöhnt. Und tatsächlich: Kylie und Jordyn verbringen wieder Zeit miteinander.

Ein Video auf der Plattform TikTok zeigt die ehemaligen Besties am Samstag bei einer gemeinsamen Shoppingtour. Zusammen stöberten die zwei in der Filiale einer Luxusmarke – ganz wie in alten Zeiten. Die Fans sind begeistert von der Reunion. "Echte Freunde finden immer zurück zu einander", freut sich ein User in den Kommentaren des Beitrags.

Schon wenige Monate nach dem großen Eklat war Kylie offenbar für ein klärendes Gespräch bereit gewesen – so wichtig scheint ihr die Freundschaft gewesen zu sein. "Kylie ist offen dafür, wieder eine Beziehung zu Jordyn Woods zu haben, aber sie ist vorsichtig", hatte ein Insider damals verraten.

