Wow! Model Gisele Bündchen zeigt ihren muskulösen Körper

Gisele Bündchen (43) hat wohl eine eiserne Disziplin! Nachdem einige Zeit Trennungsgerüchte die Runde gemacht hatten, bestätigten das Model und Tom Brady (46) das, was sich viele schon gedacht hatten: Sie gehen nach 13 Jahren Ehe getrennte Wege. Trotz der schweren Monate scheint es der Laufstegschönheit gut zugehen – doch ist Sport etwa ihre Medizin? So wird Gisele jetzt nach dem Jiu-Jiutsu-Training gesichtet, wobei einem ihre prallen Muskeln ins Auge springen!

Das einstige Victoria's Secret-Model war in den letzten Monaten wohl besonders fleißig gewesen: Wie Bilder zeigen, die Bild vorliegen, verlässt die Blondine in einer kurzen schwarzen Leggings und einem hellen Top ihr Kampftraining und sucht in ihrer Umhängetasche nach ihrem Autoschlüssel. Dabei lenken vor allem ihre kräftigen Arme den Blick auf sich – die zweifache Mama hat ordentlich an Muskelmasse zugelegt!

Mit ihrem Jiu-Jiutsu-Lehrer Joaquim Valente scheint sich Gisele besonders gut zu verstehen. So waren die beiden schon des Öfteren gemeinsam gesichtet worden, weshalb darüber spekuliert wird, dass die beiden ein Paar sind. Schließlich kennt der Sportler auch schon Vivian (10), die Tochter der Brasilianerin, und scheint mit ihr auch schon ziemlich vertraut zu sein.

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen im Juni 2023

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrer Tochter Vivian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de