Aaron Rodgers freut sich auf allererste Saison bei den Jets

Aaron Rodgers (39) steht etwas Neues bevor! Seit dem Jahr 2005 hatte der Footballstar bei den Green Bay Packers gespielt. Einmal gewann er mit seinem Team sogar den Super Bowl. Im April dieses Jahres dann die Überraschung: Der Quarterback wechselt zu den New York Jets! Jetzt beginnt die neue Saison. Und Aaron blickt zuversichtlich in die Zukunft bei seinem neuen Team!

Auf einer Pressekonferenz nach dem Training der New York Jets stellt sich der Ex von Shailene Woodley (31) den Fragen der Reporter und betont, dass er sehr aufgeregt vor der neuen Saison sei. "Aber es wird gut werden, ich freue mich wieder da draußen bei den Fans zu sein", führt Aaron weiter aus und richtet sich an die Jets-Fans: "Ich möchte einfach, dass sie [die Fans] früh dabei sind und so laut wie möglich sind, wenn wir in der Verteidigung sind. Es gibt eine Menge Aufregung aus gutem Grund."

Mit seinem Wechsel zu den Jets verzichtet Aaron auf eine gute Stange Geld. Der NFL-Star hat nämlich einen Zweijahresvertrag unterschrieben, der ihm 68 Millionen Euro verspricht. Bei den Packers hätte er 31 Millionen Euro mehr bekommen, wie NFL Network berichtete.

Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers, Quarterback der New York Jets

Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers, Footballstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de