Ana Johnson vergießt Tränen auf ihrer Überraschungsbabyparty

Damit hat Ana Johnson (30) wohl überhaupt nicht gerechnet. Die YouTuberin und ihr Mann Tim Johnson haben eine lange und schwere Kinderwunschbehandlung hinter sich, in der sie einige Rückschläge und Fehlgeburten verkraften mussten. Umso schöner war es dann, als das Paar im April dieses Jahres verkündete, dass es endlich in freudiger Erwartung ist. Auch die Freunde der beiden sind überglücklich darüber und schmeißen jetzt für Ana eine Überraschungsbabyparty!

In ihrer Instagram-Story teilt die werdende Mama Eindrücke von der Feier. "Ich kann immer noch nicht glauben, was gestern passiert ist", gibt die Influencerin zu. Als sie für ein paar Stunden das Haus verlassen hatte, haben ihre Liebsten im Garten alles für die Party geschmückt und vorbereitet. "Ich war so überglücklich, aber auch so fix und fertig, hab gestern nur geweint. Wie kann man so tolle Menschen um sich herum haben?", schreibt sie zu einem Video, in dem zu sehen ist, wie sie einige Freudentränen vergießt.

Auch Kisu (31) und Maren Wolf (31) sind bei der Babyparty dabei, wie ein Bild zeigt: Ana trägt ein beiges enges Kleid, in dem ihr Schwangerschaftsbauch besonders gut zur Geltung kommt. Kisu steht mit ihrer Tochter Leonie in der Babytrage zu ihrer Rechten, Maren zu ihrer Linken. Die beiden Frauen legen jeweils eine Hand auf Anas Bauch und strahlen dabei um die Wette. "Wir haben dieses Schwangerschaftsfoto nun in allen Konstellationen. Bisher standen Maren oder Kisu in der Mitte... Jetzt bin ich dran", schwärmt die 30-Jährige.

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson während ihrer Babyparty im September 2023

Anzeige

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson, YouTuber

Anzeige

Instagram / anajohnson Kisu, Ana Johnson und Maren Wolf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de