Ana Johnson ist dank Kinderwunschbehandlung stärker geworden

Ana Johnson (30) hat viel auf sich genommen. Die YouTuberin und ihr Mann Tim Johnson mussten jahrelang während ihrer Kinderwunschbehandlung zittern: Die Influencerin hatte einige Fehlgeburten und Rückschläge durchleben müssen. Im April konnte sie dann allerdings überglücklich ihre Schwangerschaft verkünden. Auch wenn sie mittlerweile in freudiger Erwartung ist, sind die Behandlung und der Weg zu ihrem Glück noch immer präsent. Ana sieht es jedoch positiv, denn ihre Kinderwunschreise habe sie nur stärker gemacht.

In ihrer Instagram-Story gibt die werdende Mama ein kurzes Update. "Spritze 133 von 280 wäre dann auch geschafft", schreibt sie zu einem kurzen Clip, in dem ein Behälter mit der Medikation zu sehen ist. Außerdem erzählt sie, dass sie früher nicht einmal habe zuschauen können, wenn ihr Blut abgenommen wurde. Deshalb habe sie nie gedacht, dass sie sich eines Tages selbst Spritzen verpassen könne. "Im Kinderwunsch wächst man über sich hinaus. Emotional, körperlich und von der Willensstärke. All das wird sich lohnen – im tiefsten Inneren habe ich es immer gewusst", stellt die 30-Jährige fest.

Allzu lange wird es auch nicht mehr dauern, bis Ana ihren Sohn endlich in den Armen halten darf. In ihrer Story verrät sie, dass sie sich gerade in der 20. Schwangerschaftswoche befinde und ihr kleiner Mann bereits 331 Gramm wiege. "Seit einigen Tagen erschrecke ich mich richtig, weil der Kleine richtig Randale macht", gibt die Beauty ihren Fans ein Update und spielt damit auf die Fußtritte ihres Ungeborenen an.

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Tim Johnson

Instagram / anajohnson Ana Johnson im Mai 2023

Instagram / anajohnson Ana Johnson, Influencerin

