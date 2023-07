Fünf Wochen alt: Maria Menounos teilt Pic mit Tochter Athena

Maria Menounos (45) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die Moderatorin und ihr Mann Keven Undergaro (55) hatten sich seit Jahren gewünscht, ein Kind zu bekommen. Im Juni sollte sich ihr Kinderwunsch schließlich erfüllen: Mithilfe einer Leihmutter durften sie ihre Tochter Athena Alexandra auf der Welt begrüßen. Mittlerweile ist die Kleine schon fünf Wochen alt. Jetzt teilt Maria ein niedliches Bild von dem Moment, als Athena vom Krankenhaus nach Hause kommt.

Auf ihrem Instagram-Account postet die 45-Jährige die herzerwärmende Aufnahme: Während sie die Kleine liebevoll auf dem Arm hält, strahlt Maria glücklich in die Kamera. "Als wir aus dem Krankenhaus nach Hause kamen, hatte unsere Freundin Kim unseren Eingang so dekoriert! Es war so ein schönes Willkommen. [...] Heute wird Athena fünf Wochen alt! Ich bin so erstaunt über den gesamten Prozess", schreibt Maria zu dem Schnappschuss.

Wie sehr Maria die Zeit mit ihrem kleinen Schatz genießt, machte die TV-Bekanntheit in der Talkshow "Live with Kelly und Mark" deutlich. "Sie ist wunderbar, sie ist so ein gutes Baby. Wir sind einfach so überglücklich", schwärmte Maria und fügte hinzu: "Ich wusste nie, wann sich mein Leben um Kinder und die Familie drehen würde. Ich war immer so beschäftigt mit meiner Karriere und bin viel gereist. Aber jetzt verstehe ich es. [...] Es ist das tollste Gefühl der Welt."

Getty Images Keven Undergaro and Maria Menounos im März 2020

Getty Images Maria Menounos, Schauspielerin

Getty Images Maria Menounos und Keven Undergaro im Juni 2018

