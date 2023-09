Erste Einblicke: So traumhaft ist die "Love Island"-Villa!

Da können sich die Kandidaten mächtig austoben! Heute startet die achte Staffel von Love Island. Mit von der Partie sind neben dem Moderationsduo Sylvie Meis (45) und Oli P. (45) auch zehn liebeshungrige Islander. In diesem Jahr suchen die heißen Singles an der griechischen Küste nach dem Liebesabenteuer ihres Lebens – und vielleicht auch nach der großen Liebe? Die diesjährige Villa bietet jedenfalls eine Menge Platz für ungestörte Zweisamkeit!

RTLZWEI gibt nun erste Einblicke in die neue "Love Island"-Villa in Griechenland – und die bietet wirklich alles, was das Islander-Herz begehrt. Auf rund 240 Quadratmetern und überwacht von 49 Kameras können die Teilnehmer flirten und kuscheln, was das Zeug hält! Mit einem großen Pool, gemütlichen Strandbetten und einer mediterranen Outdoor-Küche ist die romantische Stimmung in der Finca definitiv vorprogrammiert.

"Love Island"-Moderatorin Sylvie ist von der neuen Location total geflasht. "Die Villa ist ein Traum, eine echte Wohlfühloase mit ganz vielen kuscheligen Ecken. Perfekt für ganz viel Zweisamkeit, gute Gespräche und heiße Flirts", verrät sie gegenüber dem Fernsehsender und fügt hinzu: "Würde ich hier einziehen, wäre eines der Daybeds direkt am Pool auf jeden Fall mein Lieblingsplatz."

RTL II "Love Island"-Villa 2023

RTL II "Love Island"-Villa 2023

RTL II Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

