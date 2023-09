Neuheit: Zuschauer entscheiden erste "Love Island"-Couples!

Das gab es noch nie! In wenigen Tagen hat das lange Warten endlich ein Ende: Ab dem 11. September geht Love Island in die achte Runde. In diesem Jahr suchen die heißen Singles an der griechischen Küste nach ihrem Liebesabenteuer – Flirts, Dramen und Gefühlschaos inklusive. Anders als sonst bilden sich die Couples in diesem Jahr anfangs jedoch nicht wie bei der traditionellen Paarungszeremonie: Denn erstmals haben die Zuschauer die Macht über die Startkonstellationen!

Das bestätigt nun RTL ZWEI in einer aktuellen Ankündigung zur beliebten Datingshow: Seit Donnerstag um 8:00 Uhr dürfen die "Love Island"-Zuschauer auf der App darüber abzustimmen, welche Singles miteinander verkuppelt werden. Das Voting läuft bis Samstag, 13:00 Uhr. Zehn erstklassige Kandidaten stehen zur Auswahl – fünf Paare müssen gebildet werden. Wie immer gilt: Die auserkorenen Couples müssen sich ein Doppelbett in der Villa teilen.

Teilnehmer Hannes hat damit jedenfalls kein Problem: Im exklusiven Interview mit Promiflash gab der Sohn von Markus Mörl (64) bereits offenkundig preis, dass er von Sex in der Villa alles andere als abgeneigt wäre. "Ich bin ein kerniger junger Mann in der Blüte seines Lebens und ich habe auch Bedürfnisse. Da muss man ja ehrlich sein", begründete der 24-Jährige sein Vorhaben.

RTLZWEI/Magdalena Possert Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

RTL II / Magdalena Possert Vanessa und Jenny, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

RTL II / Magdalena Possert Hannes, "Love Island"-Kandidat 2023

