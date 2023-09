Gerda Lewis gibt zu: Sie und Jannik Kontalis daten sich!

Sie spricht Klartext. Lange Zeit wurde gemunkelt, ob sich Gerda Lewis (30) und der Make Love, Fake Love-Kandidat Jannik Kontalis wirklich daten. Dabei heizten ausgerechnet sie selbst die Gerüchteküche um eine potenzielle Romanze immer wieder ordentlich an. So teilten die ehemalige Bachelorette und ihr angeblicher Neuer wiederholt ähnliche Storys in den sozialen Netzwerken. Jetzt lässt die Blondine die Katze aus dem Sack: Gerda verrät, dass sie und Jannik sich tatsächlich daten!

Im Rahmen eines Q&A entgegnet die 30-Jährige auf die Frage eines neugierigen Instagram-Followers, der wissen will, was denn nun zwischen den beiden TV-Persönlichkeiten laufe: "Ich beantworte die Frage jetzt einmal [...]. Ja, Jannik und ich daten uns", und fügt dem anschließend nur hinzu: "Ist glaube ich offensichtlich." Offenbar macht Gerda hier eine klare Anspielung auf die vielen Liebesspekulationen der letzten Wochen. Zwar scheint sie nun "glücklich" zu sein, jedoch stellt die Beauty auch klar: "Unser Start war nicht gerade entspannt." Und auch wie viel sie zukünftig von ihrem Datingleben preisgeben wird, ist bisher ungewiss. Für Gerda sei jedoch "zu diesem Zeitpunkt von [ihrer] Seite aus alles gesagt."

Erst vor wenigen Tagen hatte Jannik in seiner Instagram-Story über die Vorteile des Urlaubs in Den Haag erzählt und dabei immer wieder in der Wir-Form gesprochen. Fans waren sich damals bereits sicher: Der Ex von Yeliz Koc (29) wird sicherlich auch im Namen von Gerda reden. "Deswegen sind wir super-happy hier", hatte er freudig berichtet.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

ActionPress Gerda Lewis im September 2022 in Berlin

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

