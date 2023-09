"Highlife auf Bali": Jill Lange erlebt totalen Urlaubs-Fail!

So hat sie sich ihren Urlaub wohl nicht vorgestellt. Hinter Jill Lange (23) liegen turbulente Monate: Anfang des Jahres hatte sich das Reality-Sternchen bei DSDS beworben und beim Casting üble Sprüche von Dieter Bohlen (69) abbekommen. Damit aber nicht genug: Im Juni trennte sich die Beauty zudem von ihrem damaligen Freund Lars Maucher (26). Aktuell gönnt sich Jill eine Auszeit auf Bali – doch auf der Insel erlebt sie nicht gerade Entspannung deluxe...

Auf Instagram gewährt die 23-Jährige nun Einblicke in das balinesische Yoga-Retreat. "Highlife auf Bali", witzelt Jill und fügt dem Reel Spinnen- und Insekten-Emojis hinzu. Neben dem spärlich eingerichteten Schlafzimmer zeigt sie auch das Bad – zu sehen: eine vergilbte Toilette und ein Waschbecken voller Ameisen. Auch das Abendbrot fällt bescheiden aus: "Zum Essen Tofu mit Wasser und Fliege inklusive. So kann's halt auch mal laufen – viel gezahlt und wenig bekommen."

Dennoch will Jill ihren viertägigen Aufenthalt auf der indonesischen Insel durchziehen. "Ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht so schlimm und bleibe auch noch hier im Retreat, aber es ist schon abenteuerlich", erklärt sie weiter. Zumindest die Yoga-Stunden genießt die einstige Ex on the Beach-Kandidatin in vollen Zügen.

