Aggressiv verhalten? Jill Lange packt über Lars-Trennung aus

Jill Lange (22) stellt ihre Sicht der Dinge klar. Die Reality-TV-Bekanntheit ist nach ihrer Teilnahme bei Ex on the Beach einige Monate gemeinsam mit Lars Maucher (26) durchs Leben gegangen. Vor wenigen Wochen trennten sich die Influencer jedoch. Bislang äußerte sich die Beauty noch nicht ausführlich zu der Trennung oder den Gründen. Aber jetzt spricht Jill Klartext und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex.

Zuletzt hatte die 22-Jährige schon angedeutet, dass Lars sich ihr gegenüber aggressiv verhalten haben soll und sie sogar angespuckt haben soll. Diesen Vorfall führt Jill nun auf Instagram weiter aus: "Wir haben uns getrennt, weil Lars etwas gemacht hat, das sich keiner von euch gefallen lassen sollte. Wir waren auf dem World Club Dome [...]. Ich war bei einer Jungsgruppe, weil sie ein Bild machen wollten. Lars hat das gesehen, ist zu mir gekommen und hat mir ins Gesicht gespuckt." Danach soll der Bachelorette-Kandidat sie außerdem auch am Hals gepackt haben, da sie jemanden anguckte.

Später am Abend habe sich die Stimmung noch weiter verschlimmert. "Dann im Hotel war es auch so, dass Lars so aggressiv geworden ist und mir gedroht hat, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich lag einfach nur im Bett und habe nichts gesagt, sodass ich die Polizei gerufen habe", berichtet Jill. Nun wolle sie sich aber nicht weiter zu der Angelegenheit äußern.

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange

Anzeige

Sonstige Lars Maucher und Jill Lange, "Ex on the Beach"-Paar

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de