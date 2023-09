Iris Klein auf dem Catwalk: Yvonne Woelke hetzt erneut!

Sie kann es einfach nicht lassen! Seit Iris Klein (56) der Schauspielerin Yvonne Woelke (41) Anfang des Jahres eine Affäre mit ihrem Ehemann Peter Klein (56) nachsagte, können sich die beiden Frauen nicht leiden – und verstecken das auch nicht: Immer wieder schießen sie gegeneinander. Dass Iris jetzt auf der Fashion Week läuft, nahm Yvonne erneut zum Anlass, um gegen ihre Kontrahentin auszuteilen!

In einem Q&A auf Instagram wird die Schauspielerin gefragt, was sie von Iris' Auftritt hält. "Mittlerweile kann ja jeder modeln. Und in Amerika interessiert das niemanden", wettert die Reality-TV-Teilnehmerin. Zudem würde Iris ja für keinen großen Designer laufen: "Sie läuft halt leider nicht für Jean Paul Gaultier (71) oder Marc Cain. Tja, leider keine große Nummer." Außerdem deutet sie an, dass die Mutter von Daniela Katzenberger (36) dabei wohl von einem Sender begleitet wird.

Auch den Kommentar, dass Iris es im Gegensatz zu ihr nach New York geschafft habe, kann die Blondine nicht auf sich sitzen lassen: "Ja, für eine Woche. Ist doch schön. Ich war auch sehr lange in Tokio am Theater." Das habe ihr so gut gefallen, dass sie eigentlich dorthin ziehen wollte. Doch dann habe sie festgestellt, dass sie ihre Familie und Freunde zu sehr vermisst habe.

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, August 2023

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de