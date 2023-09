Nach Patricia-Blanco-Aus: Andreas Ellermann hat eine Neue!

Andreas Ellermann schwebt wieder auf Wolke sieben! Rund vier Jahre lang war er mit Patricia Blanco (52) zusammen – seit der Trennung vor vier Monaten sind der Millionär und die Sängerin gar nicht gut aufeinander zu sprechen. Unterstützung findet der Entertainer in dieser Zeit bei seiner guten Freundin Nadja Abd el Farrag (58) – und nun hat er auch in der Liebe schon wieder Glück! Andreas hat eine neue Freundin!

Gestern Abend erschien er bei einem Event auf der Reeperbahn – und zwar nicht allein! An Andreas Seite strahlte eine hübsche Blondine im blauen Sommerkleid. Wie Bild berichtet, heißt die Dame Ilka, ist 45 Jahre alt und kommt aus Dänemark. Der 58-Jährige hält sich gegenüber dem Blatt noch bedeckt: "Zu viel möchte ich nicht sagen, es ist alles noch ganz frisch. Wir genießen die gemeinsame Zeit, sind beide sehr glücklich." Er sei selbst ein Viertel Däne, habe bereits viel Zeit in dem Land verbracht und rudimentäre Sprachkenntnisse: "Das passt doch super!"

Damit sind die Gerüchte um eine Liebelei zwischen Andreas und Naddel wohl endgültig passé. Die Ex von Dieter Bohlen (69) freut sich sehr für ihren Kumpel – einen Seitenhieb gegen Ex Patricia kann sie sich aber nicht verkneifen: "Ich freue mich, dass Andreas endlich wieder glücklich ist. Endlich hat er mal eine vernünftige Frau mit Klasse an seiner Seite, die ihm guttut. Das bringt Ruhe in sein Leben."

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Ellermann und Patricia Blanco

Anzeige

Lenthe, Andre Naddel und Andreas Ellermann im August 2023

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de