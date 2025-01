Kaum wiederzuerkennen: Andreas Ellermann 60 Kilo leichter

Andreas Ellermann, der als Unternehmer, Moderator und Reality-TV-Star bekannt ist, hat eine beeindruckende Verwandlung durchgemacht. Ganze 60 Kilo hat der Ex-Freund von Patricia Blanco (53) in nur vier Monaten verloren und zeigt sich nun erschlankt. Über Instagram teilte er Vorher-Nachher-Bilder, die seine erstaunliche Veränderung dokumentieren. Wie er berichtet, war sein Erfolg das Ergebnis harter Arbeit, unterstützt durch eine spezielle Abnehmspritze, Sport sowie die Hilfe seiner Ärztin, seines Coaches und seiner engen Vertrauten Ilka. Seine Fans sind begeistert, aber vor allem für Andreas selbst hat sich dadurch vieles verändert.

Über lange Zeit hatte Andreas mit den Auswirkungen seines Übergewichts zu kämpfen. Kleinere Verletzungen heilten nur langsam, und körperliche Aktivitäten wurden durch Schmerzen und Atemnot zur Herausforderung. Viele seiner Termine konnte er zuletzt nur noch im Sitzen wahrnehmen. Wie er verrät, hat die Abnehmspritze namens Tirzepatid ihm besonders geholfen, da sie in Kombination mit Sport und einer angepassten Ernährung wesentliche Fortschritte ermöglicht hat. 20 der 60 verlorenen Kilo schreibt Andreas der medikamentösen Unterstützung zu. Seine medizinischen Werte befinden sich nun wieder im Normalbereich, was ihm hin und wieder erlaubt, kleine kulinarische Ausnahmen wie Süßes oder ein Bier zu genießen.

Andreas ist nicht nur für seine beruflichen Projekte bekannt, sondern sorgte auch durch seine Beziehung mit Patricia Blanco für Schlagzeilen. Die Trennung der beiden war ein viel diskutiertes Thema in den Medien. Trotz der Rückschläge in der Vergangenheit spricht der Entertainer heute von neuer Lebensfreude und einem völlig anderen Lebensgefühl. "Wenn ich in den Spiegel schaue, bin ich total überwältigt", schwärmte er kürzlich gegenüber Bild. Für diejenigen, die ihn persönlich kennen, ist klar: Andreas Ellermann hat nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich stark an Stärke dazugewonnen. Seine Transformation dürfte für viele eine Inspiration sein.

ActionPress Andreas Ellermann, Unternehmer

Action Press / gbrci / Future Image Andreas Ellermann und Patricia Blanco beim Schlagermove 2022 in Hamburg

