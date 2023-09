Schaffte es Hannes Mörl nur dank Promipapa zu "Love Island"?

Hat Hannes Mörl etwa den Starbonus? Der Nachwuchsmusiker ist in diesem Jahr Teil der neuen Staffel von Love Island. Ab Montag sucht der 24-Jährige in der TV-Show nach seiner großen Liebe. Doch das ist nicht die erste Erfahrung mit der Öffentlichkeit für den Studenten: Hannes ist der Sohn von Sänger Markus Mörl (64) und damit das erste Promikind in der Sendung. Verschaffte ihm seine Herkunft etwa den Platz bei "Love Island"?

Im Promiflash-Interview zeigt sich der Blondschopf ganz ehrlich und verrät: Die Bekanntheit seines Papas hat ihm die Tür zum TV geöffnet. "Ich weiß, dass es ein Vorteil ist. Das ist sicherlich auch ein Grund, weshalb ich dabei bin, weil mein Vater eben bekannt ist", erklärt er. Dennoch gehe es ihm in der Show nicht darum, ebenfalls berühmt zu werden: "Ich erhoffe mir eine gute Erfahrung und mit dem Herz einer Dame im Gepäck nach Hause zu kommen."

Hannes' Familie steht bei dem Liebesabenteuer hinter ihm. "Die sind gespannt, was ich da so anstellen werde", freut er sich im Promiflash-Interview und ergänzt: Auch seine Freunde seien total begeistert, ihn bald bei "Love Island" zu sehen.

Anzeige

RTL II Hannes Mörl, "Love Island"-Kandidat 2023

Anzeige

RTLZWEI Hannes Mörl, "Love Island"-Kandidat 2023

Anzeige

Instagram / markus_moerl Markus Mörl mit seinem Sohn Hannes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de