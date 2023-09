Süß! Khloé Kardashians Neffe Reign trägt Fan-Shirt von ihr

Er liebt seine Tante! Zehn Jahre lang gingen Scott Disick (40) und Kourtney Kardashian (44) zusammen durchs Leben. Gemeinsam haben die einstigen Turteltauben die drei Kinder Mason (13), Penelope (11) und Reign (8). Doch während ihre Liebe zerbrach, hielt die Freundschaft zwischen Scott und Kourtneys Schwester Khloé Kardashian (39). Nun teilt Scott ein süßes Bild seines Sohnes in einem Khloé-Shirt!

Auf dem Schnappschuss, den der Dreifachpapa in seiner Instagram-Story postet, ist sein Sohnemann zu sehen. Auf seinem schwarzen T-Shirt sind verschiedene Fotos von Khloé gedruckt, die sie bereits früher auf Social Media veröffentlicht hatte. Über den Fotos steht in rosafarbenen Buchstaben der Name des Realitystars. Das niedliche Pic untertitelt Scott mit den Worten "Stolzer Neffe". Khloé repostete das Foto in ihrer Story und schrieb dazu: "KoKo liebt die Kinder".

Anlässlich Scotts Geburtstag hatte Khloé ihre Freundschaft nochmal Revue passieren lassen: Dazu teilte sie eine Bilderreihe mit Fotos von sich und ihrem Ex-Schwager. Diese kommentierte sie mit den Worten: "Wir waren in den schwersten und glücklichsten Zeiten unseres Lebens füreinander da. Scott, ich liebe dich und bin so dankbar, dich in meinem Leben zu haben."

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian im August 2014

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Reign Disick, Sohn von Kourtney Kardashian und Scott Disick

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Khloé Kardashian im April 2015 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de