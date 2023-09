Drew Barrymore scheint Hollywood-Streik nicht zu supporten

Sie bekommt Gegenwind! Drew Barrymore (48) ist, seit die denken kann, Teil der Filmindustrie. Im Laufe ihrer Karriere bekam sie schon jede Menge Auszeichnungen. Allerdings machte sie auch bereits schlimme Erfahrungen mit einem Stalker. Seit 2020 moderiert sie ihre eigene Talkshow "The Drew Barrymore Show". Im Juli fingen die Schauspieler und Drehbuchautoren aus Hollywood an, zu streiken. Die Schauspielerin scheint ihre Kollegen dabei nicht ganz unterstützen zu wollen. Denn Drew entschied sich einfach, ihre Show ohne Autoren weiterzuproduzieren.

Mitglieder der streikenden Gewerkschaft der Autoren in der Film- und Fernsehindustrie WGA versammelten sich vor dem CBS Broadcast Center in New York, um gegen die Wiederaufnahme der "Drew Barrymore Show" zu protestieren. Laut Deadline klappte das allerdings nicht, da Drew es trotzdem schaffte, an dem Tag zwei Episoden mit ihren Gästen aufzuzeichnen.

Zwei Studenten mit Eintrittskarten für die Aufzeichnung konnten sich die Show allerdings nicht ansehen. Den beiden wurde nämlich der Eintritt verwehrt, als man sah, dass sie einen WGA-Streik-Button trugen. "Es ist wirklich niedlich, dass Drew Barrymore behauptet, dass sie sich um ihre Fans kümmert und will, dass ihre Fans zu der Show kommen. Und dann werden wir rausgeschmissen, weil wir das Richtige unterstützen", beschwert sich einer der Studenten.

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore im April 2023

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige

Was denkst du über Drews Entscheidung, ihre Show ohne Autoren weiterzuproduzieren? Ich finde es richtig so! Das ist total falsch! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de