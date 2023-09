Janelle Brown könnte sich noch mal eine Vielehe vorstellen

Janelle Brown (54) hat dem Konzept nicht ganz abgeschworen! Die Alle meine Frauen-Bekanntheit war fast 30 Jahre lang mit Kody Brown (54) verheiratet gewesen. Das Besondere: Kody hatte neben ihr auch weitere Ehefrauen. Ende vergangenen Jahres trennte sich er und Janelle aber und sie genießt derzeit ihr Single-Leben in vollen Zügen. Trotz des Ehe-Aus glaubt Janelle aber noch an eine polygame Ehe.

In der neuen Folge von "Alle meine Frauen" spricht die 54-Jährige darüber, dass sie seit der Trennung von Kody über die Mehrehe nachgedacht habe. Sie sei aber zu einem Entschluss gekommen: "Ich glaube immer noch daran, dass es gelebt werden kann und dass es einen Sinn dafür gibt. Trotz der Tatsache, dass Kody und ich Probleme haben, denke ich, dass ich wieder in einer Vielehe leben könnte", gibt Janelle zu.

Die Trennung von Kody hatte Janelle aber zuerst Angst gemacht, da sie auf Kody angewiesen war. "Ich bin an diese Immobilie gebunden. [...] Jegliche Art von Ersparnissen, Geld, alles fließt in diese Immobilie. Ich habe auf diese Familienstruktur vertraut und jetzt sitze ich wirklich fest... Ich bin 50 und habe sonst nichts", gab sie in der vorherigen Folge zu.

Anzeige

MEGA/ RAMEY PHOTO Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown, Ehefrau von Kody Brown

Anzeige

Instagram / janellebrown117 Kody und Janelle Brown

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de