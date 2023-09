Janelle Brown hatte vor Trennung Angst, mittellos zu sein

Diese Trennung fiel den beiden wohl nicht leicht. Fast 30 Jahre lang waren Janelle (54) und Kody Brown (54) gemeinsam durchs Leben gegangen. In der Serie Alle meine Frauen zeigen sie ihren Alltag mit der polygamen Beziehung – und eben auch die Höhen und Tiefen. Ende vergangenen Jahres trennten sich Kody und Janelle schließlich. Und in den aktuellen Folgen wird deutlich, wie schwer dieser Schritt Janelle gefallen ist...

Am Sonntag erschien die neue Folge von "Sister Wives", wie die Realityshow im Original heißt. Darin streiten sich Kody und Janelle und werfen sich diverse Dinge vor. "Es fühlt sich an, als ob Kody und ich kein Paar mehr sein werden. Das tut es wirklich", gibt die 54-Jährige dabei zu. Die bevorstehende Trennung und alles, was dazu gehört, belastet Janelle sehr: "Ich bin an diese Immobilie gebunden. [...] Jegliche Art von Ersparnissen, Geld, alles fließt in diese Immobilie. Ich habe auf diese Familienstruktur vertraut und jetzt sitze ich wirklich fest... Ich bin 50 und habe sonst nichts", führt sie aus.

Mittlerweile sind Janelle und Kody tatsächlich getrennt. Und die sechsfache Mutter scheint sich mit ihrem neuen Leben als Single richtig angefreundet zu haben! So hat sie den Sport für sich entdeckt und will sich nun gesünder ernähren. Erst kürzlich unternahm sie unter anderem auch einen Bootsausflug und verbrachte den Tag auf dem Wasser – etwas, das sie noch nie zuvor gemacht habe.

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017

Instagram / janellebrown117 Kody und Janelle Brown

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown mit einer Bekannten im Juli 2023

