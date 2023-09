Kommt es etwa zur *NSYNC-Reunion bei den diesjährigen VMAs?

Kommt es zum großen Comeback? In den 1990er-Jahren hatten *NSYNC ihren weltweiten Durchbruch gefeiert und seither zu den größten Boygroups der Musikgeschichte gezählt. Mit Hits wie "Bye Bye Bye" waren sie an die Spitze aller Charts geklettert. Als sich die Band, bestehend aus Justin Timberlake (42), JC Chasez (47), Lance Bass (44), Joey Fatone (46) sowie Chris Kirkpatrick (51) im Jahr 2002 überraschend auflöste, brachen so einige Teenieherzen. Doch könnte das nun Geschichte sein: Für eine Awardshow sollen *NSYNC wieder vereint auf der Bühne stehen.

Wie eine Quelle gegenüber TMZ verrät, werden die Musiker bei den diesjährigen Video Music Awards zwar wohl nicht performen, jedoch zumindest gemeinsam einen Preis verleihen. Nachdem zuletzt aber einige Mitglieder der Band zeitgleich in New York gesichtet wurden, sind sich die Fans sicher: Ein Comeback von *NSYNC könnte tatsächlich bevorstehen. Ob das allerdings mehr ein Wunschdenken als Realität ist, bleibt vorerst ungewiss. Dennoch scheint auch das weiterhin bestehende Gerücht, dass alle fünf Mitglieder der legendären Boyband einen Überraschungsauftritt im neuen "Trolls 3: Gemeinsam stark"-Film haben werden, die Hoffnung auf eine Reunion aktuell nur zu verstärken.

Sollten sich die Gerüchte um den Kinofilmauftritt bewahrheiten, wäre dies die erste gemeinsame musikalische Veröffentlichung der Gruppe seit 2002, wie Billboard berichtet. Und auch ein Auftritt bei den VMAs würde wohl in die Pop-Geschichte eingehen: Denn dieser würde genau zehn Jahre nach der letzten gemeinsamen Performance der ehemaligen Teenieschwärme stattfinden.

Getty Images *NSYNC bei den MTV VMAs im September 2000

Getty Images *NSYNC, 2002

Getty Images *NSYNC, 2013

