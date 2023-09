Prinz William möchte seinen Kindern das Verlieren beibringen

Sie sind sehr ehrgeizig! Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) heirateten 2011. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Es ist bekannt, dass das königliche Paar sehr sportbegeistert ist – eine Liebe, die sie auch an ihre Kinder weitergegeben haben. Nun verrät William, dass er und Kate ihren Kindern beibringen wollen, wie man richtig verliert!

Der Mannschaftssport habe eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt, plaudert der Prinz von Wales im "The Good, The Bad & The Rugby"-Podcast aus. Das habe ihn auch dazu gebracht, seinen Kindern den Sport näherzubringen: "Es geht um die Kameradschaft, den Aufbau von Beziehungen, darum, zu lernen, wie man verliert. [...] Ich glaube, die Leute wissen nicht, wie man gut verliert." Bei seinen Kindern möchte er dafür sorgen, dass sie verstehen, wie und warum man verliert und dass sie dann daran wachsen.

Zudem bringe das royale Ehepaar seinen Kindern auch bei, wie man gewinnt, ohne zu prahlen oder arrogant zu wirken. Die ebenfalls anwesende Prinzessin Anne (73), die Schwester von König Charles III. (74) ergänzt, dass die drei Kinder "ein bisschen wettbewerbsorientiert" seien. Kate behauptet jedoch, dass sie das nicht von ihr hätten: "Ich bin wirklich nicht so wettbewerbsorientiert. Ich weiß nicht, woher das kommt."

Anzeige

ActionPress Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William

Anzeige

Wie findet ihr es, dass William und Kate ihren Kindern das Verlieren beibringen wollen? Ich finde das sehr gut! Ich finde das ein bisschen unnötig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de