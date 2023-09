Unvergessen: Paul Walker wäre heute 50 Jahre alt geworden

Paul Walker (✝40) ist immer noch in den Herzen seiner Fans. Im November 2013 hatte eine tragische Nachricht die Filmwelt erschüttert: Der Schauspieler war im Alter von nur 40 Jahren verstorben. Zusammen mit einem Freund war er auf den Straßen von Santa Clarita in Kalifornien mit einem Porsche verunglückt. Doch auch nach fast zehn Jahren gedenken Fans und Familie dem Fast & Furious-Star: Heute hätte Paul seinen 50. Geburtstag gefeiert.

An seinem Ehrentag erinnern sich im Netz Fans, Kollegen und auch seine Angehörigen an Paul. Seine Tochter Meadow (24) schreibt bei Instagram zu einem Kinderbild mit ihrem Papa: "Alles Gute zum Geburtstag an meinen Schutzengel. Danke für all deine Liebe, Führung, Freundschaft, Sonnenschein und dass du mich erzogen hast, um all die Schönheit der Welt zu sehen." Und auch sein guter Freund Vin Diesel (56) wird sich wohl immer an Paul erinnern. Er teilt regelmäßig gemeinsame Momente und baute ihn auch weiterhin in die Filme des "Fast & Furious"-Franchise ein.

Dass Meadow im Gedenken an ihren Vater einen Auftritt im neusten "Fast X" bekommen hatte, machte also auch Vin mächtig stolz. Im Netz hatte die 24-Jährige verraten, wie sehr sie sich durch diese Rolle mit Paul verbunden fühle: "Dank meines Vaters bin ich in die 'Fast'-Familie hineingeboren. Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt auch dabei sein darf."

