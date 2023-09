Ariana Grande und Ethan Slater sollen schon zusammenwohnen!

Ariana Grande (30) scheint es mit Ethan Slater (31) ziemlich ernst zu sein. Die beiden Schauspieler hatten sich am Set des Musicals "Wicked" kennengelernt und offenbar Gefallen aneinander gefunden – sie sollen sich daten. Für den anderen haben sie sich scheinbar sogar von ihren jeweiligen Ehepartnern getrennt. Offenbar sind sich die Turteltauben ganz sicher miteinander: Ariana und Ethan sollen schon zusammengezogen sein!

Wie DailyMail berichtet, sind die zwei den nächsten Schritt gegangen: Sie sollen zusammen in New York City leben! Und das, obwohl sie jeweils noch verheiratet sind und zumindest bei Ariana keine Scheidung in Sicht ist. "Ariana lebt im Moment mit einem verheirateten Mann zusammen, während sie noch verheiratet ist. [...] Es ist einfach so seltsam, dass sie mit Ethan zusammenlebt und keine Dokumente eingereicht hat, um die Beziehung mit Dalton zu beenden", meint ein Insider dazu. Er vermutet, dass die Sängerin zu ihrem Ehemann zurückkommen will, falls die Beziehung mit ihrem Neuen scheitert.

Im Gegensatz zu Ariana hat Ethan die Scheidung von seiner Frau Lilly eingereicht – zwischen den Ex-Partnern tobt bereits ein Rosenkrieg. Sie sind Eltern eines gemeinsamen Sohnes und streiten sich laut PageSix erbittert um das Sorgerecht: Während der 31-Jährige "verzweifelt" versuche, das gemeinsame Sorgerecht zu erwirken, wolle Lilly sich alleine um den Jungen kümmern.

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit Dalton Gomez

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Ethan Slater und seine Ehefrau Lilly Jay im Jahr 2018

