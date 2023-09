Diese Promis haben die MTV Video Music Awards geschwänzt

Die MTV Video Music Awards standen am Dienstag wohl nicht bei allen Promis ganz oben auf der Prioritätenliste. Bei der Preisverleihung in New Jersey versammelte sich die A-Prominenz der Musikbranche. Vor Ort waren Stars wie Shakira (46), Taylor Swift (33), Doja Cat (27) oder Selena Gomez (31). Ein paar einflussreiche und zum Teil auch für einen Award nominierte Künstler blieben der Veranstaltung jedoch fern.

Von Machine Gun Kelly (33) fehlte bei den VMAs zum Beispiel jede Spur. Anders als in den vergangenen drei Jahren war der Hitmaker jedoch auch nicht für einen Preis nominiert. 2020 und 2021 konnte er die Trophäe sogar mit nach Hause nehmen. Anders sah das mit Beyoncé (42) aus. Die Sängerin war in diesem Jahr zwar nominiert, aber ließ sich trotzdem nicht bei dem Event blicken. Sie steckt aber auch mitten in der Endphase ihrer Welttournee. Am Montag spielte sie in Vancouver und am Mittwoch war ein Konzert in Seattle geplant. Dies wurde jedoch auf Donnerstag verlegt.

Travis Barkers (47) Band Blink-182 hatte in der Kategorie "Bestes Alternative Video" für ihren Song "Edging" ebenfalls Chancen auf einen Award. Der Drummer war aber ebenfalls nicht vor Ort – womöglich, weil seine Frau Kourtney Kardashian (44) jeden Moment ihr gemeinsames Kind zur Welt bringen könnte. Obendrein mussten die Fans auch auf Justin Bieber (29), Lizzo (35), Miley Cyrus (30) und Ariana Grande (30) verzichten.

Getty Images Beyoncé bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Travis Barker bei einem Blink-182-Auftritt auf dem Coachella

Getty Images Justin Bieber beim Coachella 2022

