"Hasse dich": Bei Kourtney und Kim Kardashian fliegen Fetzen

Hier hängt immer noch der Haussegen schief! Eigentlich läuft es für Kourtney Kardashian (44) gerade richtig rund. Mit ihrer großen Liebe Travis Barker (47) erwartet die Unternehmerin gerade zum ersten Mal Nachwuchs. Auch wenn das Paar schon in Sorge um das Baby war, weil es notoperiert werden musste, scheint die Freude über den Nachwuchs groß zu sein. Doch mit einem Familienmitglied ist die werdende Mama immer noch nicht ganz grün: Kourtney sagt ihrer Schwester Kim (42), dass sie sie hasst!

Disney veröffentlichte einen neuen Trailer zur kommenden Staffel The Kardashians. Und in der vierten Season geht es im Hause Kardashian offenbar richtig rund. Vor allem zwischen Kourtney und Kim scheinen die Fetzen zu fliegen. Der Trailer zeigt ein Telefonat zwischen den Schwestern. "Du bist ein anderer Mensch, du hasst uns. Wir alle reden darüber", wirft Kim ihrer großen Schwester vor. Daraufhin scheint Kourtney der Kragen zu platzen: "Du bist bloß eine Hexe und ich hasse dich!"

Auch an dem Rest der Familie geht der Zoff wohl nicht spurlos vorbei. Kourtney soll nun sogar so weit gegangen sein, dass sie ihre Familie nicht mit im Kreißsaal haben will. Ein Insider erklärte Heat Magazine: "[Ihre] Familie war immer willkommen, wenn sie entbunden hat, aber jetzt sagt sie, dass sie nur Travis dabei haben will."

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Mai 2023

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im Dezember 2019

Instagram / kourtneykardash Travis Barker, Musiker und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

