Will Kourtney Kardashian Familie aus Kreißsaal verbannen?

Sie plant ihr eigenes Ding! Vor wenigen Monaten hatte Kourtney Kardashian (44) überglücklich verkündet, dass sie und ihr Ehemann Travis Barker (47) zum ersten Mal ein gemeinsames Kind erwarten. Die Schwangerschaft steht seitdem im Mittelpunkt und die Beauty genießt die Aufmerksamkeit in vollen Zügen. Die Geburt soll sie – wie es sich für eine Kardashian gehört – filmen lassen wollen. Und nicht nur das: Kourtney soll ihre Familie im Kreißsaal wohl nicht dabei haben wollen!

Das berichtet eine Quelle gegenüber dem Heat Magazine. Außerdem soll die Unternehmerin ihre Familie komplett aus allem heraushalten wollen. "Kourtney will die totale Kontrolle über das Filmmaterial, deshalb wollen sie und Travis ihr eigenes Team anheuern", sagt der Insider. Kris Jenner (67) habe ihrer Tochter ihre Hilfe angeboten, doch die Beauty habe abgelehnt. Doch es könnte noch schlimmer werden: "[Kourtneys] Familie war immer willkommen, wenn sie entbunden hat, aber jetzt sagt sie, dass sie nur Travis dabei haben will, was Kris natürlich ziemlich verärgert hat."

Dass sich die dreifache Mama bei der Geburt filmen lassen möchte, ist nichts Neues. Bereits vor 13 Jahren hatte sich die Beauty dabei aufzeichnen lassen, wie ihr ältester Sohn Mason das Licht der Welt erblickte.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker auf der Met Gala 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juli 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2023

