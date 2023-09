Stiehlt Meghan Prinz Harry bei den Invictus Games die Show?

Herzogin Meghan (42) sorgt für einen großen Auftritt. Für die diesjährigen Invictus Games in Düsseldorf hatte sich ganz besonderer Besuch angemeldet: Seit inzwischen fünf Tagen ist Prinz Harry (38) nun schon Gast in der deutschen Großstadt. Der royale Rotschopf sorgte damit bereits für ordentlich Trubel. Doch er hat wohl nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet seine Frau zum medialen Mittelpunkt der Veranstaltung wird. Meghan stellt Harry mit ihrer Ankunft kurzerhand in den Schatten.

Nachdem der 38-Jährige einige Tage alleine unterwegs gewesen war, gesellte sich nun auch seine Liebste zu ihm. Und obwohl der Bruder von Prinz William (41) zuvor für seine Anwesenheit gefeiert wurde, sind die Menschen und Medien förmlich aus dem Häuschen, seit Meghan an seiner Seite ist. Während die Herzogin von Sussex also fleißig Hände schüttelt und Fotos schießt, scheint ihr Gatte vermehrt in den Hintergrund zu rücken – wie Celebitchy berichtet. Und das, obwohl er die Spiele buchstäblich ins Leben gerufen hatte.

Doch warum hatte sich die ehemalige Schauspielerin dazu entschlossen, Harry während der ersten Veranstaltungstage nicht beiseite zu stehen? Wie Hello! berichtet hatte, waren ihre Kinder der Grund für ihre verspätete Ankunft. "Wie so viele von euch, wissen wir, dass es hier um Familie und Freunde und die Gemeinschaft geht, [...] und deshalb musste ich noch etwas Zeit mit unseren Kleinen zu Hause verbringen", hatte Meghan erklärt.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2023

Getty Images Herzogin Meghan, 2023

