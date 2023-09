Deshalb kam Herzogin Meghan zu spät zu den Invictus Games

Am Samstag hatte Prinz Harry (38) die Invictus Games in Düsseldorf eröffnet. Von seiner Ehefrau Herzogin Meghan (42) fehlte dabei jedoch jede Spur. Viele Royal-Fans fragten sich daraufhin, wo die ehemalige Schauspielerin steckt. Wenige Tage nach dem Start der Spiele ist die Herzogin von Sussex jetzt auch in Deutschland gelandet, um ihren Mann zu unterstützen. Nun verrät Meghan den niedlichen Grund für ihre verspätete Teilnahme!

So sei sie, wie bereits vermutet wurde, etwas länger bei ihren Kindern Archie (4) und Lilibet (2) in den USA geblieben, wie Hello! berichtet. "Wie so viele von euch, wissen wir, dass es hier um Familie und Freunde und die Gemeinschaft geht, die Invictus und das Fischer House geschaffen haben und deshalb musste ich noch etwas Zeit mit unseren Kleinen zu Hause verbringen", erklärt Meghan.

Schon bei den vergangenen Invictus Games teilte Prinz Harry mit, dass er seine Kinder in einer "gerechteren, sicheren und gleichberechtigteren Welt" aufziehen wolle: "Es wird nicht einfach sein. Aber ich werde nie, nie, nie ruhen, bis ich als Elternteil zumindest versucht habe, die Welt für sie besser zu machen. Denn es ist unsere Verantwortung, dass sie Welt so ist, wie sie jetzt ist."

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023

Getty Images Herzogin Meghan im Jahr 2022

