Geständnis: Sängerin Madison Beer zog Suizid in Erwägung

Madison Beer (24) gibt Einblicke in ihr früheres Seelenleben. Heute ist sie eine bekannte Sängerin, die sich eine große Fanbase aufgebaut hat. Im Februar gab die Musikerin bekannt, dass sie eine Autobiografie mit dem Titel "The Half of It" veröffentlichen wird. Erste Auszüge aus dem Buch kamen bereits an die Öffentlichkeit und versetzen den ein oder anderen wohl in Schock: Madison zog in Erwägung, Suizid zu begehen!

In den Buchauszügen, die People vorliegen, gibt die heute 24-Jährige bekannt, Suizidgedanken gehabt zu haben. Sie schreibt, dass diese – unter anderem – aufgrund von Cybermobbing entstanden seien. "Ich hoffe, dass ich durch das ehrliche Erzählen meiner Reise Menschen zum Denken anregen kann, die vielleicht an einer Tastatur sitzen und böse Worte in die Welt senden wollen", meint die Sängerin im Talk mit dem US-Magazin.

Eine Sache, die dem Musiktalent wohl schon lange sehr zu schaffen macht, ist der öffentliche Druck, den sie anscheinend immens spürt. Noch heute habe Madison sehr damit zu kämpfen und meint: "Ich versuche, mich nicht unter Druck setzen zu lassen, klar – aber ja, natürlich passiert es dennoch."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

