Das sind die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Singles 2023!

Endlich ist das Geheimnis gelüftet! In diesem Jahr geht Hochzeit auf den ersten Blick in die zehnte Runde. Der Start der Jubiläumsstaffel ist am 18. September auf Joyn. Ab dem 25. September sind die Folgen dann auch bei Sat.1 zu sehen. Bisher nicht bekannt waren jedoch die Singles, die ihr von Experten ausgesuchtes Blind Date bei der ersten Begegnung heiraten wollen. Jetzt stehen die zwölf Kandidaten aber fest!

Wie Sat.1 offiziell bekannt gibt, tritt in diesem Jahr unter anderem die 39-jährige Alexandra vor den Traualtar. Dort wird sie auf den 46-jährigen Heiko treffen – ob sie sich tatsächlich das Jawort geben, ist bislang aber noch ungewiss. Außerdem mit dabei sind die 53-jährige Bianca und die ein Jahr ältere Michaela. Auch Yasemin aus dem Saarland möchte sich dem Sozialexperiment stellen. Die jüngsten Ladys der Staffel sind die beiden Marinas mit jeweils 28 und 29 Jahren.

Die Bräutigame der Staffel sind neben Heiko der 38-jährige Jochen, der 31-jährige Kai und der 35-jährige Robert. Karsten kommt aus Köln und ist mit seinen 51 Jahren einer der älteren Teilnehmer – gefolgt vom 60-jährigen Oliver aus Frankfurt am Main.

Sat. 1 Alexandra, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2023

