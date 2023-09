Drew Barrymores Stalker drang in Emma Watsons Garderobe ein

Er kann es nicht lassen! Nachdem Drew Barrymore (48) vor einem Mann namens Chad Michael Busto von der Bühne hatte flüchten müssen, tauchte dieser einen Tag später vor dem Anwesen der Schauspielerin auf und wurde festgenommen. Unter der Bedingung, sich einen GPS-Tracker anlegen zu lassen, ließ die Polizei ihn frei. Da er stattdessen untertauchte, wurde er schließlich per Haftbefehl gesucht. Nun hat Drews Stalker wohl ein neues Opfer gefunden: Chad drang bei der New Yorker Fashion Week in Emma Watsons (33) Umkleidekabine ein!

Wie TMZ in Berufung auf die Gerichtsdokumente berichtet, verhaftete die Polizei den mutmaßlichen Stalker von Drew, nachdem er auf der Suche nach Emma in ihre Garderobe eingedrungen war. Dabei soll er die Maskenbildner und Models in der Nähe angeschrien haben. "Ich will Emma Watson heiraten. Lasst mich mit Emma Watson reden. Lasst mich ein Foto mit Emma Watson machen", habe Chad laut den Dokumenten gerufen. Ob die Schauspielerin bei dem Vorfall anwesend war, ist zurzeit noch nicht bekannt.

Nach dem Vorkommnis mit Drew hatte der mutmaßliche Stalker gegenüber einer Zeitung verraten, dass er der Schauspielerin vor etwa zehn Jahren über den Weg gelaufen war und daraufhin gehofft habe, eine Romanze mit ihr zu haben. Nachdem er vor ihrem Haus aufgetaucht und daraufhin festgenommen worden war, sagte er bei seiner Anhörung vor Gericht wohl aus, dass er bankrott sei und eine Unterkunft suche.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Emma Watson, 2022

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

