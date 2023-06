Demi Lovato stellt klar: Sie ist nicht mit Jute$ verlobt!

Sie dementiert alle Gerüchte! Demi Lovato (30) geht schon seit knapp einem Jahr mit ihrem Jute$ durchs Leben und scheint in ihm ihr großes Glück gefunden zu haben. Immer wieder zeigen sich die beiden Musiker total verliebt. Kein Wunder also, dass im Internet Gerüchte kursieren, die beiden würden bald heiraten – die die "Cool for the Summer"-Intepretin mit einem kleinen Versprecher noch befeuerte. Doch Demi stellt klar: Sie und Jute$ sind nicht verlobt!

"Wenn ich verlobt wäre, würde ich es bekannt geben!", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Im gleichen Zug liefert die 30-Jährige auch gleich den Grund für ihren Versprecher: "Ich wollte 'favorite person' [zu Deutsch: Lieblingsmensch] sagen, und habe stattdessen 'boyfriend' [zu Deutsch: Partner] gesagt." Aufgrund des Fs, dachten offenbar viele, die Sängerin habe 'Fiance' sagen wollen, was das englische Wort für Verlobter ist. "Ich bin immer noch besessen von Jute$ und er ist beides – mein Lieblingsmensch und Freund", lacht sie.

Erst vor wenigen Monaten zeigten sich die beiden Turteltauben zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich. Dort erschien das Paar in einem perfekt aufeinander abgestimmten Look. Demi hatte sich für ein bodenlanges schwarzes Kleid entschieden, das weiße Details am Rock hatte. Ihr Partner wählte einen klassischen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd. Während sie für die Fotografen posierten, ließen sie sich auch nicht davon abhalten, einige Zärtlichkeiten auszutauschen.

Instagram / ddlovato Jute$ und Demi Lovato im Jahr 2023

Getty Images Jordan Lutes und Demi Lovato

Getty Images Jordan Lutes und Demi Lovato

