Süß: Liev Schreiber und Taylor Neisen sind Elten geworden

Sie sind endlich Eltern geworden. Im April war bekannt geworden, dass Liev Schreibers (55) Freundin Taylor Neisen ein Baby erwartet. Zuvor präsentierte die Beauty immer wieder ihren wachsenden Babybauch – zuletzt bei einem Spaziergang durch New York. Aber auch im Netz zeigte die ehemalige Misswahl-Gewinnerin immer wieder stolz ihre Babykugel. Nun war es endlich so weit: Das Kind der beiden hat das Licht der Welt erblickt.



Auf Instagram teilte der Schauspieler die freudige Nachricht mit. "Wir sind so glücklich, dass Hazel Bee endlich da ist. Sie kam am frühen Morgen des 27. August zur Welt und ist seitdem ein Traum. Mama und Baby sind beide super glücklich und gesund", verkündete der stolze Papa. Er danke außerdem allen für die Liebe und Unterstützung in dieser Zeit. Dazu veröffentlichte Liev ein Bild, auf dem die kleine Hand des Babys zu sehen ist, zudem fügte er einen Schnappschuss des Füßchens hinzu.

In den Kommentaren finden sich zahlreiche Glückwünsche. "Ich freue mich so sehr für dich und deine Familie! Herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Mädchen und dem Zuwachs", schreibt ein Follower zu den Bildern. "Herzlichen Glückwunsch! Ich liebe diese kleine Hand. Ein wahrer Segen!", kommentiert ein anderer Fan.

Instagram / lievschreiber Der Fuß von Liev Schreibers Baby

Getty Images Taylor Neisen and Liev Schreiber, Juli 2023

Instagram / lievschreiber Die Hand von Liev Schreibers Baby

