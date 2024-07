Schon 17 Jahre alt: Naomi Watts und Liev feiern ihren Sohn!

Naomi Watts (55) und Liev Schreiber (56) feiern ihren Sohn. Sasha Schreiber feierte gestern seinen bereits 17. Geburtstag. Zu diesem Anlass ließen es sich seine stolzen Eltern nicht nehmen, ihm auf Instagram einige Glückwünsche zu übermitteln. Der Filmproduzent schreibt beispielsweise zu einem Schnappschuss, der ihn und seinen Sprössling zusammen auf dem Red Carpet zeigt: "Alles Gute, mein Schöner." Mama Naomi gerät hingegen ein wenig mehr ins Schwärmen: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meinen Liebling Sasha – du hast ein Herz aus Gold. Ich bin so stolz auf dich. Vor 17 Jahren bist du in die Welt geschossen und hast deine Arme in den Himmel gestreckt... Ich bin so dankbar, dich hier an meiner Seite zu haben. Ich liebe dich."

Liev und Naomi bekamen neben Sasha auch noch ihre Tochter Kai. Die beiden Hollywoodstars waren insgesamt elf Jahre lang ein Paar, ehe sie sich im Jahr 2016 schließlich trennten. Dennoch ziehen die "Diana"-Bekanntheit und ihr Ex immer noch an einem Strang. "Ich bin ziemlich stolz auf uns, so kitschig das auch klingen mag", erklärte Naomi 2019 in einem Interview mit Net-a-Porter über ihr Verhältnis mit Liev. Sie teilen sich das Sorgerecht für ihren Nachwuchs und würden sich deswegen regelmäßig sehen. "Wir haben es zu unserer absoluten Priorität gemacht, gut und freundlich zueinander zu sein, und wir sind dem absolut verpflichtet", fügte die Britin hinzu.

2023 wird sich Liev sicherlich sehr für seine Ex-Partnerin gefreut haben. Damals heiratete Naomi ihren Partner Billy Crudup. Mit ihm ist der "The Impossible"-Star bereits seit 2017 glücklich. An ihrem ersten Hochzeitstag im Juni gaben sich die Turteltauben sogar ein weiteres Mal das Jawort – dieses Mal in Mexiko City.

Getty Images Liev Schreiber und sein Sohn Sasha im Mai 2022

Getty Images Liev Schreiber und Naomi Watts mit ihren Kindern Kai (l.) und Sasha (r.), 2015

