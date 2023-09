Nach Babynews: Liev Schreiber und Frau erstmals gesichtet

Der erste Spaziergang stand an. Im April verkündete Liev Schreibers (55) Freundin Taylor Neisen, dass sie ein Baby erwartet. Vor einigen Stunden folgten dann die süßen News: Das Baby des Schauspielers und der ehemaligen Misswahl-Gewinnerin ist auf der Welt. Die Tochter des Paares hört auf den Namen Hazel Bee und kam bereits Ende August auf die Welt. Nun wurde die Familie erstmals seit der Bekanntgabe zu dritt gesichtet.

Das Paar wurde von Paparazzi bei einem Spaziergang in New York erwischt. Liev entschied sich für ein komplett schwarzes Outfit und schob einen Kinderwagen vor sich her. Seine Freundin trug die Tochter in einem Babytuch vor sich auf der Brust. Taylor hatte eine entspannte, lockere Jeans an und ebenfalls ein schwarzes Shirt. Außerdem bedeckte sie ihre Augen mit einer Sonnenbrille.

Am Donnerstag gab Taylor die niedlichen Neuigkeiten bekannt. "Wir sind so glücklich, dass Hazel Bee endlich da ist. Sie kam am frühen Morgen des 27. August zur Welt und ist seitdem ein Traum. Mama und Baby sind beide super glücklich und gesund", verkündete der stolze Papa auf Instagram.

Actionpress / Backgrid Liev Schreiber und seine Freundin Taylor Neisen mit ihrer Tochter, September 2023

