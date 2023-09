Liev Schreibers Baby Hazel: Ex Naomi Watts freut sich mit

Naomi Watts (54) gratuliert ihrem Ex zum Baby! 2016 hatte die Schauspielerin die Trennung von ihrem Mann Liev Schreiber (55) bekannt gegeben. Aus der Ehe waren zwei Söhne hervorgegangen. Mittlerweile ist der US-Amerikaner wieder neu verliebt und mit Taylor Neisen liiert. Mit ihr wurde er nun auch wieder Papa und durfte Töchterchen Hazel auf der Welt begrüßen. Und über den neuen Erdenbürger freut sich auch Lievs Ex Naomi.

Die Geburt des kleinen Mädchens verkündete Liev bereits am Mittwoch über seinen Instagram-Kanal. Er teilte ein Foto von Hazels kleiner Hand und ihrem Fuß. In den Kommentaren meldete sich auch Naomi zu Wort und freute sich offenbar mächtig über die Ankunft der Kleinen. "Wir lieben Hazel!", schrieb sie begeistert unter den Post und versah den Kommentar gleich mit mehreren Jubel-Emojis.

Dass Naomi und Liev auch nach ihrer Trennung noch ein gutes Verhältnis haben, wird hier deutlich. 2021 waren sie sogar zusammen in den Urlaub gefahren. Paparazzi hatten die beiden mit ihren Söhnen in Cortina d'Ampezzo in Norditalien beim Ausräumen eines vollgepackten Autos erwischt. Dort hatte die Familie den Jahreswechsel und einen gemütlichen Winterurlaub verbracht.

Instagram / taylorneisen Liev Schreiber und Taylor Neisen

Instagram / lievschreiber Die Hand von Liev Schreibers Baby

Getty Images Liev Schreiber und Naomi Watts 2015 mit ihren Söhnen

