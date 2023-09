Alle Infos zu Taylor Neisen und Liev Schreibers erstem Baby!

Es ist endlich so weit! Taylor Neisen und Liev Schreiber (55) hatten im April dieses Jahres die erste Schwangerschaft der ehemaligen Misswahl-Gewinnerin verkündet. Seitdem zeigte sich die Blondine immer wieder mit wachsender Babykugel. Nun dürfen sie ihre Tochter endlich in den Armen halten, wie der Schauspieler bei Instagram bekannt gibt: "Wir sind so glücklich, dass Hazel Bee endlich da ist. Sie kam am frühen Morgen des 27. August zur Welt und ist seitdem ein Traum."

