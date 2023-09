Super-Dad: John Legend genießt die Zeit mit seinen vier Kids

John Legend (44) gewährt wieder private Einblicke. Mit seiner Musik begeistert er Menschen weltweit. Um ihn einmal live zu erleben, würden seine Fans so ziemlich alles tun. Doch ist der "All of Me"-Interpret nicht nur Sänger, sondern vor allem auch Papa. Und für ihn scheint diese Rolle wohl auch die zu sein, in der er sich am wohlsten fühlt. Das lassen zumindest seine neuesten Schnappschüsse vermuten. John zeigt sich bei der Quality-Time gemeinsam mit seinen Kindern.

In einer Fotoreihe zeigt der Grammy-Gewinner auf Instagram seinen süßen Familienalltag. In einem Bild macht der 44-Jährige mit seinem kleinsten Spross Esti ein Selfie, während seine Tochter Luna in einem weiteren seinen Sohn Wren in den Armen hält und dabei in die Kamera lächelt. Ein anderes Bild zeigt John gemeinsam mit Söhnchen Miles in einem Stadion, wobei beide für den Schnappschuss kaum breiter grinsen könnten. Auf dem letzten Bild sind John und seine Frau Chrissy (37) kurz vor Beginn eines Beyoncé (42)-Konzerts zu sehen. "Neulich: Renaissance Tour und Babies, Babies, Babies, Babies", schreibt der stolze Papa unter seinen Beitrag.

Vor nicht allzu langer Zeit hatte der Musiker seine Community via Instagram daran teilhaben lassen, wie Baby Esti ihr erstes Wort sagt. Ein Video hatte gezeigt, wie sie zunächst munter vor sich hingebrabbelt hatte. Als die Kleine dann ausgerechnet das Wort "Dada", also Papa, wiederholt hatte, waren alle aus dem Häuschen gewesen.

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legends Kinder Luna und Wren

Instagram / johnlegend John Legend mit seinem Sohn Miles

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend, 2023

