John Legend freut sich über erstes Wort seiner Tochter Esti!

Ein besonderer Meilenstein! Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) haben dieses Jahr gleich zweimal Familienzuwachs bekommen: Im Januar hatte das Model die kleine Esti zur Welt gebracht, vor einigen Wochen wurde dann Söhnchen Wren per Leihmutter geboren. In ihren Alltag mit vier Kids gibt das Ehepaar regelmäßig Einblicke im Netz. Nun lässt John seine Fans auch daran teilhaben, wie Baby Esti ihr erstes Wort sagt!

Auf Instagram postet der Musiker ein zuckersüßes Video seiner Tochter. Ganz munter brabbelt sie in den Armen ihrer Nanny vor sich hin, Mama Chrissy sitzt mit Baby Wren daneben. "Wie heiße ich?", fragt John. Auch seine Frau will ihrer Tochter eine Antwort entlocken: "Was ist Papas Name? Dada?" Als die fast acht Monate alte Esti "Dada" wiederholt, freuen sich alle lautstark. "Wir haben es auf Video", ruft der Vater stolz. Doch seine Kleine scheint gar nicht zu verstehen, was passiert und fängt an zu weinen, wird aber direkt getröstet.

Erst vor wenigen Tagen teilte John auch ein paar Schnappschüsse ihres ersten Familientrips mit vier Kids. Ein Foto zeigt beispielsweise seine Frau, die mit Tochter Luna (7) und Esti im Pool entspannt. Auf einem weiteren strahlt der "All of Me"-Interpret mit seinen Jungs Wren und Miles (5). "Unser erster Urlaub als sechsköpfige Familie. So weit, so toll!", berichtete der Papa auf Instagram.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern

Instagram John Legend mit seinen Kindern Luna, Miles, Esti und Wren

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen mit zwei ihrer Kinder

