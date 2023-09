Bratwurst und Bier: Prinz Harry feiert deutschen Geburtstag

Prinz Harry (39) feierte seinen Ehrentag ganz deutsch! Der jüngere Sohn von König Charles (74) ist aktuell auf deutschem Boden. In Düsseldorf finden die Invictus Games statt, die er selbst als sportliches Turnier für seelisch und körperlich verwundete Soldaten aus aller Welt ins Leben gerufen hatte. Nachdem er den Auftakt noch alleine zelebriert hatte, ist nun auch seine Frau Meghan (42) nachgereist. Und mit ihr zusammen feierte Harry seinen 39. Geburtstag nach deutscher Manier.

Wie The Mirror berichtet, begannen Harry und Meghan die Geburtstagsfeierlichkeiten schon am Abend zuvor. Gemeinsam ging es in das Restaurant "Im Goldenen Kessel". Dort wurde der Abend zusammen mit einer Gruppe Mitarbeiter mit traditionellem deutschen Essen begangen: Es gab Bratwurst mit Rotkohl und Kartoffelpüree – und dazu ein kühles Bier. Harry soll sich nicht zurückgehalten haben und zur Feier das Tagen mindestens sechs Gläser des Gebräus getrunken haben. Passend zur guten Stimmung überraschte das Lokal das Geburtstagskind dann wohl noch mit einer Schokoladentorte.

Bei den Mitarbeitern des Restaurants scheint Harry einen guten Eindruck hinterlassen zu haben. Dank eines Auftrittes in "Das aktuelle Sportstudio" hatte er aber schon jede Menge deutscher Fanherzen gewinnen können. "Ist schon ein cooler Dude, der Harry", hatte ein User auf X geschrieben. Der Royal hatte in der Show nicht nur ein sympathisches Interview gegeben, sondern war auch nicht vor dem Torwandschießen zurückgeschreckt.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2023

ZDF / Ralph Orlowski Prinz Harry und Angelo Anderson bei "Das aktuelle Sportstudio"

ZDF/ Ralph Orlowski Prinz Harry bei "Das aktuelle Sportstudio"

