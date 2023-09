Halbes Jahr nach Krebsdiagnose: So geht es Patrice Aminati!

Patrice Aminati gibt ein ausführliches Update. Die Frau von Daniel Aminati (50) hatte im April dieses Jahres bekannt gegeben, dass bei ihr Hautkrebs diagnostiziert worden war. Seitdem stellt sich die Mama dem Kampf gegen die Krankheit: Sie hatte sich schon Operationen unterzogen und sogar eine Immuntherapie gemacht. Jetzt meldet sie sich an der Seite ihres Mannes zu Wort: Momentan geht es Patrice besser.

Auf Instagram teilt der Moderator ein Video, in dem er gemeinsam mit seiner Liebsten über die vergangenen sechs Monate spricht. Als er die Mutter seines Kindes dann fragt, wie es ihr gehe, antwortet sie: "Im Moment besser, aber das kann sicherlich jeder bestätigen, der eine Krebsdiagnose hat und den ganzen Weg geht, dass es ein Auf und Ab der Gefühle ist." Allerdings seien die letzten Wochen besonders schwer gewesen, denn vor allem mental sei es der Blondine nicht leicht gefallen. "Ich hatte auch viele sehr traurige und schwere Momente, mit Wut, mit Trauer, mit Selbstvorwürfen, mit Angst natürlich und auch mit einer großen Antriebslosigkeit. Obwohl wir ja eine Familie haben und eigentlich ja klar ist, wofür man das alles macht", erklärt sie.

Doch wo nimmt Patrice trotz allem die Kraft dafür her? So beschäftige sie sich beispielsweise nicht nur mit Hobbys, wie Klavier spielen, um sich abzulenken, sondern versuche auch mehr auf ihren Körper und ihre Bedürfnisse zu hören. "Was ich auch gelernt habe, ist es, Hilfe anzunehmen", verrät die Mama und merkt an: "Ich versuche viel über die Krankheit zu sprechen – es einfach auszusprechen und nicht in mich reinzufressen."

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati

Instagram /patrice.eva Patrice Aminati im April 2023

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly Malika Aminati

