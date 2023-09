Kate und Prinz William packen in Waldschule selbst mit an!

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) scheuen sich ein weiteres Mal nicht, selbst mit anzupacken! Vor über 20 Jahren lernten sich der Thronfolger und die Britin an der University of St. Andrews kennen und sind seither unzertrennlich. Elf Jahre lang sind sie nun verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Dabei mischen sich die beiden Royals auch immer mal wieder gerne unter das Volk und helfen ehrenamtlich aus. Bei einem Besuch in einer Waldschule für Kinder helfen William und Kate nun sogar bei der Essenszubereitung!

Wie Mail Online berichtet, haben William und Kate am Donnerstag die Waldschule in Hereford besucht. Einmal die Woche können Schüler der Madley Primary School dort alles über Umweltbewusstsein, Naturschutz sowie Waldbewirtschaftung lernen. Den stolzen Dreifach-Eltern seien bei ihrer Ankunft sogar wissenswerte Bücher für ihre Kinder geschenkt worden. Das royale Paar ließ es sich gar nicht nehmen, auch selbst mit anzupacken. Bilder zeigen William und Kate unter anderem beim Zerkleinern von Holz sowie bei der Essensvorbereitung an einem Lagerfeuer. "Es sollten mehr Schulen die Möglichkeit bekommen, diese Dinge zu tun", sollen die beiden am Ende gesagt haben.

Die Bücher werden mit Sicherheit gut bei den kleinen royalen Sprösslingen ankommen – schließlich hatte William schon früh darüber berichtet, wie sehr sein Nachwuchs die Natur liebe. "Wenn ich meine Kinder sehe, sehe ich die Leidenschaft in ihren Augen und die Liebe, draußen zu sein. Sie suchen Käfer und lieben es zu beobachten, wie die Bienen den Honig produzieren. Besonders George ist wie ein eingesperrtes Tier, wenn er nicht draußen ist", hatte der 41-Jährige laut Hello! ausgeplaudert.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William besuchen eine Waldschule in Hereford

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im September 2014

Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Kate, 2023

