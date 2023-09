Versteckt Halle Bailey etwa einen Schwangerschaftsbauch?

Die Gerüchte um Halle Bailey (23) reißen nicht ab! Die Schauspielerin und der Rapper DDG (25) wurden erstmals im Januar 2022 in Verbindung gebracht. Im vergangenen März bestätigte der Musiker dann offiziell, dass er und die "Die kleine Meerjungfrau"-Bekanntheit ein Paar sind. Nun kursieren seit wenigen Wochen die Spekulationen, dass die beiden in freudiger Erwartung sind. Und auch nachdem Halle bei den MTV Video Music Awards gesichtet wurde, sind die Fans noch immer überzeugt, dass sie schwanger ist!

Wie Page Six berichtet, überspringt die Schauspielerin an dem Abend den roten Teppich und begibt sich sofort in den Backstage-Bereich. "Halle hielt sich vom Red Carpet fern, um nicht fotografiert zu werden", plaudert ein Insider aus. Aber nicht nur das: Die 23-Jährige soll sich etwas zurückhaltend im Umgang mit anderen Menschen verhalten haben. "Als sie drinnen war, war sie sehr vorsichtig in der Art und Weise, wen und wie sie die Leute umarmte", erklärt die Quelle.

Halles Outfit während der VMAs gibt keinen eindeutigen Hinweis darauf, dass sie schwanger sein könnte. So trägt sie ein orangefarbenes Neckholder-Kleid, das weit geschnitten ist. Da ihr Look überhaupt nicht figurbetonend ist, lässt sich nicht einmal erahnen, ob sich darunter ein Babybauch befinden könnte.

Getty Images DDG und Halle Bailey bei den BET Awards in Los Angeles im Juni 2022

Getty Images Chloe Bailey und Halle Bailey

Getty Images Chloe Bailey und Halle Bailey bei den MTV Video Music Awards 2023

