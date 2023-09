Caitlyn Jenner meint in Kardashian-Doku: Kim ist berechnend!

Sieht so aus, als würde sie noch richtig viel auspacken! Caitlyn Jenner (73) war von 1991 bis 2005 mit Kris Jenner (67) verheiratet – gemeinsam hatten sie zwei Töchter auf die Welt gebracht. Aber auch um die Kinder der Unternehmerin aus voriger Ehe kümmerte sich das TV-Sternchen herzallerliebst. Seit Caitlyns Coming-out ist sie nicht mehr Teil der Familien-Reality-Show. In einer Doku über den Kardashian-Jenner-Clan ist sie aber dabei – und plaudert ausgelassen über die Berühmtheiten!

Ein erster Trailer der kommenden Doku namens "House of Kardashians" verspricht schon einiges. In der Show sprechen Leute aus dem Umfeld von Kim Kardashian (42) und Co. über das Leben der Geschwister – und Caitlyn zeigt sich anscheinend etwas giftig gegenüber der Ex von Kanye West (46): "Kim war von Anfang an berechnend und hat sich immer gefragt 'Wie werde ich berühmt?'" Sie ist nicht die Einzige, die etwas über die 42-Jährige zu sagen hat.

"Das Sextape war ein Mittel zum Zweck. Es sollte eine Kontroverse auslösen", hört man den Produzenten Joe Francis in dem Teaser sagen. Kim steht also wie des Öfteren im Fokus – auch ihre Schwester Kourtney Kardashian (44) war zuletzt nicht gut auf sie zu sprechen. Ein neuer The Kardashians-Trailer zeigte, wie die Schwangere meinte, ihre Schwester zu hassen.

Getty Images Caitlyn Jenner im Januar 2020

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner mit ihren Töchtern, Stieftöchtern und Freundin Sophia Hutchins

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

