Gescheiterte Liebeleien: Ist Paco Herb ein Beziehungsmensch?

Ist er bereit für die große Liebe? Paco Herb sucht aktuell bei Are You The One – Reality Stars in Love nach seinem Perfect Match – und sorgt in der Datingshow für jede Menge Wirbel. Bereits in der ersten Nacht ging es bei ihm und Paulina Pilch unter der Decke heiß her. Doch als die Influencerin offenbar mehr von ihm wollte, blockte der Hottie ab und schoss Paulina in den Wind. Sucht der ehemalige Love Island-Kandidat vielleicht gar nicht die wahre Liebe?

In einer Instagram-Fragerunde stellt ein neugieriger Fan die Frage, ob Paco ein Beziehungsmensch sei. "Sind wir das nicht (überwiegend) alle, wenn wir den richtigen Partner an unserer Seite haben?", fragt der Realitystar seine Community. Dann fügt er abschließend allerdings hinzu: "Die Voraussetzung: Muss halt auch auf Gegenseitigkeit beruhen." Ob das bei Paco bisher nicht der Fall war?

Immerhin hat es in der Liebe bisher nicht geklappt. In de Vergangenheit hat der ehemalige Soldat bereits mit einigen bekannten Frauen angebandelt. Unter anderem sollen Gerda Lewis (30), Melissa (27) und Yeliz Koc (29) zu seinen Verflossenen zählen. Vielleicht findet Paco bei AYTO ja seine große Liebe – seine Zunge ist auf jeden Fall fleißig auf der Suche...

Instagram / paco_hrb Paco Herb im September 2022

RTLZWEI Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

