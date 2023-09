Giovanni Zarrella überzeugt ihn schon als "The Voice"-Coach!

Die Staffel hat noch nicht begonnen – einen Fan hat Giovanni Zarrella (45) aber schon! Der Sänger ist Teil der diesjährigen Ausgabe von The Voice of Germany. Neben ihm nehmen die Tokio Hotel-Brüder Tom (34) und Bill Kaulitz (34) sowie Shirin David (28) und Ronan Keating (46) Platz. Es wird bestimmt wieder ein erbitterter Kampf um die Talents. Ein "The Voice"-Profi ist aber schon jetzt total von Giovanni überzeugt!

Beim 30. Geburtstag von Bildergarten Entertainment traf Promiflash auf Henning Wehland (51). Der "Tanz um dein Leben"-Interpret war selbst mal Coach bei The Voice Kids gewesen und plauderte offen aus: Er selbst würde zu Giovannis Team dazu gehören wollen. "Giovanni habe ich ein paar Mal kennengelernt und der hat wirklich eine ganz, ganz große Leidenschaft für die Musik und ich glaube, wenn er nicht in der Öffentlichkeit stehen würde, würde der trotzdem Musik machen", betonte der Musiker.

Auch die Tokio-Hotel-Stars findet er spannend. "Ich bin ein großer Fan, speziell von dem Bill. Ich finde das unglaublich, wie der seine Karriere gestaltet hat, was er aus sich gemacht hat und immer bei sich geblieben ist", führte Henning aus. Jedoch wäre er in dem Team zu abgelenkt: "Der Fokus wäre eher darauf, wie das Team als ganzes performen kann und in der Öffentlichkeit dasteht."

Getty Images Giovanni Zarrella, Musiker

SAT.1/André Kowalski Henning Wehland, Lena Meyer-Landrut und Johannes Strate bei "The Voice Kids" 2014

ProSieben/SAT.1/André Kowalsk Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei The Voice of Germany

