Hugh Jackman ist Single: Die Fans sind in Schockstarre!

Damit haben wohl die wenigsten gerechnet. Stolze 27 Jahre waren Hugh Jackman (54) und seine Deborra-Lee Furness (67) verheiratet. Bereits im Jahr 1996 hatten sie sich einander versprochen. In den folgenden Jahren hatten sie dann sogar ihre Kinder Oscar und Ava adoptiert und damit ihr privates Familienglück perfekt gemacht. Doch sollte dieses nicht für immer anhalten: Hugh und Deborra gaben gerade erst bekannt, sich getrennt zu haben. Wie überraschend war das für die Fans?

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 15. September, 23:45 Uhr] hervorgeht, ist die deutliche Mehrheit überrascht von der plötzlichen Trennung des Hollywoodstars und seiner langjährigen Ehefrau. Nur 2,2 Prozent der insgesamt 1.983 Teilnehmer sagen demnach: "Ich habe das Liebes-Aus schon vermutet". Dem stehen wiederum ganze 97,8 Prozent entgegen, die dieses in keinem Fall kommen sehen haben.

Ein ähnliches Meinungsbild spiegelt sich auch unter den Kommentaren auf Instagram wider. Dort heißt es mitunter "Ich dachte, die bleiben für immer zusammen" oder einfach nur "was????". Andere Fans des Paares können das Liebes-Aus derweil wohl noch nicht ganz begreifen: "Das schockiert mich jetzt doch", schreibt da ein User. "Oh nein, das tut mir wirklich sehr leid. Nach so vielen glücklichen Jahren ist das schon traurig", zeigt sich ein weiterer sichtlich getroffen von den News.

