Jahrestag: Chrissy Teigen strahlt im Brautkleid am Comer See

Sie sind noch verliebt, wie am ersten Tag. Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) hatten sich 2006 am Set eines seiner Musikvideos kennengelernt. Nur kurz darauf hatten sie miteinander angebandelt und sich im Jahr 2013 das Jawort gegeben. Ihr Liebesglück machten ihre inzwischen vier gemeinsamen Kinder perfekt. Um ihre zehn gemeinsamen Ehejahre zu zelebrieren, reiste das Paar gemeinsam nach Italien. Am Comer See strahlt Chrissy am Jahrestag ihrer Vermählung mit ihrem Kleid um die Wette.

"Wir kommen an diesen Ort, um Magie zu erleben!!!", schreibt das Model sichtlich erfreut in einem Instagram-Beitrag auf ihrem Profil. Dieser zeigt die Beauty in einer Reihe von Schnappschüssen am italienischen Comer See. Auf den Bildern posiert sie in einem funkelnden, kurzgeschnittenen Brautkleid für die Kamera. Chrissy und John feierten die Erneuerung ihres Eheversprechens in einer romantischen Zeremonie im engsten Kreise.

Dabei handelte es sich bei dem glitzernden Fummel nicht einmal um das eigentliche Hochzeitskleid der vierfachen Mutter. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie sie zuvor ein weißes, trägerloses Minikleid trug. Große Stoffstücke im Brustbereich komplettierten den Look und sorgten damit für den ultimativen Wow-Effekt. Auf den Schnappschüssen war dem Paar sein bereits zehnjähriges Eheglück regelrecht ins Gesicht geschrieben.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend, 2023

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend beim White House Correspondents' Association Dinner 2023

