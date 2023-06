Chrissy Teigen und John strahlen mit Baby Esti um die Wette

Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) teilen ein zuckersüßes Familienfoto. Das Model und der Musiker sind mittlerweile stolze Eltern von drei Kindern. Auf Tochter Luna (7) und Sohnemann Miles (5) folgte im Januar das Nesthäkchen Esti. Die drei kleinen Kinder halten die beiden zwar ordentlich auf Trab, aber es scheint dennoch ihr größtes Glück zu sein. Auch jetzt strahlen Chrissy und John auf einem süßen Selfie mit Baby Esti.

Bei Instagram teilt Chrissy das putzige Familienfoto. Darauf lächelt sie zwar etwas zurückhaltend, doch dafür strahlt Ehemann John umso breiter in die Kamera. Der Sänger hält auch die kleine Esti auf dem Arm und das Mädchen knabbert mit einem Lachen fröhlich an ihren Fingern. Auf einem zweiten Foto zeigt sich die stolze Mama mit ihrem kichernden Baby auf dem Schoß. "Unser Marienkäfer", schreibt die 37-Jährige dazu. Die Fans sind von so viel Niedlichkeit entzückt. "So süß. Sie sieht aus wie ihr Papa", kommentiert ein User begeistert.

Seit der Geburt der kleinen Esti veränderte sich Chrissy und Johns Familienleben ordentlich. Denn mit drei Kindern ist der Alltag offenbar gar nicht mehr so einfach. "Zwei waren schon schwer. Aber drei sind schwierig, weil du ihnen zahlenmäßig unterlegen bist", erzählte Chrissy im Interview mit der Plattform Parents.com. Aber genau das mache ihr auch Spaß, denn ihr drei Kindern seien alle so verschieden.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Tochter Esti

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de